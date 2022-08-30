حادث اصطدام بشاحنة وقود يشعل النيران في منازل بمنطقة ياروسلافل (فيديو)

أدى اصطدام شاحنة وقود بسيارة إسعاف إلى اشتعال النيران بالشاحنة، وانتقال النيران إلى المباني السكنية المحيطة بمنطقة ياروسلافل الروسية.

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وامتد الحريق ليشمل مبنيين على مساحة 200 متر مربع، فيما نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقطع فيديو من مكان الحادث.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد لقي 5 أشخاص مصرعهم نتيجة للحادث، حيث نقل شهود عيان أن ضحايا الحادث من العاملين في المجال الطبي. وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الحادث، بينما يشارك 45 فردا و16 قطعة من المعدات في مكافحة الحريق.

المصدر: نوفوستي