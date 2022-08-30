هزات أرضية تضرب مقاطعة إيركوتسك الروسية

أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيانها: "في تمام الساعة 08.34 بالتوقيت المحلي (03.34 بتوقيت موسكو) حدثت هزات زلزالية كان مركزها يقع على مسافة 16 كيلومترا من المركز السكني بولشويه غولوأوستنويه الواقع على شاطئ بحيرة بايكال".

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وأضاف البيان: "بلغت قوة الهزات الأرضية، عند مركز الزلزال 5.1 درجة. وشعر سكان مدينة إيركوتسك ومنطقتي إيركوتسك وشيليخوفسكي – بهزات بلغت قوتها حوالي 3 درجات".

ووفقا لبيان المديرية، لم تسفر الهزات عن أية أضرار مادية تذكر.

وأشارت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، إلى أن مرافق البنية التحتية في المنطقة، واصلت عملها بشكل طبيعي.

المصدر: نوفوستي