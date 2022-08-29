موسكو تنفي مزاعم لندن حول تلغيم روسيا الموانئ الأوكرانية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpb7
أعلنت السفارة الروسية لدى لندن أن مزاعم وزارة الدفاع البريطانية عن "ألغام روسية" حول الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، تشويه للحقيقة.
وقالت السفارة إن "بيان وزارة الدفاع البريطانية ينص على أن محاولات تصدير المواد الغذائية الأوكرانية كانت مهددة بسبب الألغام التي زرعتها القوات الروسية".
وأضافت أن هذه المزاعم "تشوه الواقع عمدا".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أنها ستنقل مسيّرات غوص إلى أوكرانيا لمسح الساحل.
المصدر: "نوفوستي"