موسكو تنفي مزاعم لندن حول تلغيم روسيا الموانئ الأوكرانية

أعلنت السفارة الروسية لدى لندن أن مزاعم وزارة الدفاع البريطانية عن "ألغام روسية" حول الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، تشويه للحقيقة.

وقالت السفارة إن "بيان وزارة الدفاع البريطانية ينص على أن محاولات تصدير المواد الغذائية الأوكرانية كانت مهددة بسبب الألغام التي زرعتها القوات الروسية".

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وأضافت أن هذه المزاعم "تشوه الواقع عمدا".

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أنها ستنقل مسيّرات غوص إلى أوكرانيا لمسح الساحل.

المصدر: "نوفوستي"