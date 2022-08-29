وزارة الدفاع الروسية: مناورات "فوستوك 2022" دفاعية بحتة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات "فوستوك 2022" الدولية المزمعة مطلع سبتمبر في الشرق الأقصى الروسي بمشاركة عشرات الدول، ليست موجهة ضد أي بلدان أو تحالفات، وهي دفاعية بحتة.

جاء ذلك على لسان نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، خلال اجتماع عقده مع ممثلي الملحقيات العسكرية للدول الأجنبية في روسيا، حيث أكد لهم أن مناورات "فوستوك 2022" دفاعية بحتة، الهدف منها هو تطوير أداء القوات المسلحة لضمان أمن روسيا وحلفائها في المنطقة الشرقية وليست موجهة ضد بلد أو تحالفات عسكرية معينة.

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وأضاف فومين أن هذه المناورات ستبدأ من تاريخ 1 – 7 سبتمبر 2022 تحت إشراف رئيس أركان الجيش الروسي في المنطقة العسكرية الشرقية، وبمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري ما بين قيادات هيئات ركن وغرف عمليات مشتركة ووحدات عسكرية، من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول حليفة هي أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا وطاجيكستان.

وستتم هذه المناورات برا وجوا وبحرا باستخدام أكثر من 5000 قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة والخفيفة.

المصدر: نوفستي