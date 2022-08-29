بوتين يؤيد فكرة إنشاء مراكز خاصة باندماج المهاجرين

أيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة إنشاء مراكز خاصة لاندماج المهاجرين الجدد، في إطار العمل على مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة الاجتماعية لهم داخل المجتمع الروسي.

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جاء ذلك خلال اجتماع له مع رئيس الوكالة الفدرالية لشؤون القوميات، إيغور بارينوف، حيث أوصى بوتين باتخاذ مجموعة جديدة من التدابير لمنع العزلة الاجتماعية للمهاجرين لمنع العزلة المكانية والاجتماعية للمهاجرين، معربا عن ضرورة تعزيز هذا العمل بإشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في موطن المهاجرين المحتملين، وأعرب عن تأييده لفكرة بارينوف لإنشاء مراكز خاصة باندماج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الزملاء في الجمهوريات الأم يوافقون على ذلك أيضا، و"مستعدون للمشاركة"، متابعا: "أتحدث مع عدد من الرؤساء، ممن يعربون عن استعدادهم للمساعدة، يتعين فقط أن نكون أكثر نشاطا في هذا الصدد. فلا أحد يعارض ذلك، بل على العكس. وقد كنت في أوزبكستان وطاجيكستان وفي قيرغيزستان، وكلهم على استعداد للعمل معنا بكل سرور، وهم مهتمون بذلك".

وأضاف بوتين: "إنهم يدركون جيدا أن الناس، عندما يغادرون أوطانهم، ويأتون إلينا، يجب أن يتأقلموا، وأن يعرفوا ثقافتنا ولغتنا وبالطبع التشريعات الروسية".

المصدر: نوفوستي