 استحداث ميدالية بمناسبة يوبيل خط "بايكال - أمور" وميدالية "لقاء تطوير سيبيريا والشرق الأقصى"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم حول تأسيس ميدالية بمناسبة مرور "50 عاما لخط بايكال-أمور للسكك الحديدية".

وجاء في المرسوم الذي نشر اليوم على موقع الكرملين الرسمي: "بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء بناء خط سكة حديد بايكال-أمور، أصدر المرسوم التالي: 1. تأسيس الميدالية اليوبيلية " 50 عاما من خط بايكال-أمور للسكك الحديدية".

ووقع الرئيس بوتين كذلك اليوم على تأسيس ميدالية "لقاء تطوير سيبيريا والشرق الأقصى "، وذلك بهدف "زيادة تحسين منظومة الجوائز والأوسمة الحكومية في روسيا الاتحادية".

ووفقا للوثيقة تمنح هذه الميدالية للذين يساهمون في تطوير سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، بما في ذلك في مجال بناء الدولة والاقتصاد والإنتاج الصناعي، والبناء والنقل والطاقة والمعلومات والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والزراعة والعلوم والثقافة والفن والتعليم، والرعاية الصحية وحماية البيئة وغيرها من مجالات النشاط. ويسمح المرسوم بمنح هذه الميدالية للأجانب.

ويتم تعليق هذه الميدالية على الجانب الأيسر من الصدر، وهي من الفضة، لها شكل دائرة قطرها 32 مم مع جانب محدب من كلا الجانبين.

يشار إلى أن خط "بايكال - أمور" (بام)، هو خط للسكك الحديدية يربط شرق سيبيريا والشرق الأقصى، وهو يضمن مع الخط الرئيسي الثاني للسكك الحديدية (خط السكك الحديدية عبر سيبيريا) وصول روسيا إلى المحيط الهادئ. ويبلغ الطول الإجمالي لخط "بام" 4.3 ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي