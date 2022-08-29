اختتام "ألعاب الجيش – 2022" الدولية الثانية

أقيمت السبت 27 أغسطس في مجمع "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو مراسم اختتام ألعاب الجيش – 2022" الدولية الثامنة.

أفاد بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية وقال إن ألعاب الجيش استطاعت العام الجاري استضافة نحو مليوني شخص.

وأجري في المرحلة الختامية لألعاب الجيش سباق الدور النهائي لـ"بياتلون الدبابات" حيث فاز المنتخب الروسي بفارق النقاط الكبير. واحتل المنتخب البيلاروسي المركز الثاني في السباق. أما الفريق الصيني فانتزع جائزة المركز الثالث.

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وشارك في توزيع جوائز "بياتلون الدبابات" جنرال الجيش دميتري بولغاكوف نائب وزر الدفاع الروسي وجنرال الجيش أوليغ ساليوكوف قائد القوات البرية الروسية.

وقد فاز المنتخب الروسي في ألعاب الجيش بـ40 ميدالية وتم تكريمه بكأس ألعاب الجيش الذي سلّمه إياه الفريق أول يونس–بيك يفكوروف. أما المرتبة الثانية في ألعاب الجيش فاحتله الفريق البيلاروسي وشغل الفريق الأوزبكستاني المرتبة الثالثة.

واختتمت ألعاب الجيش بحفل موسيقي كبير شاركت فيه أوركسترا الجاز بقيادة فنان الشعب الروسي إيغور بوتمان وفرقة "ألكسندروف" الأكاديمية العسكرية للغناء والرقص وفنان الاتحاد السوفيتي يوري باشميت وفنانة الشعب الروسي لاريسا دولينا.

يذكر أن ألعاب الجيش الدولية الثامنة " أرمي – 2022" أجريت في الفترة ما بين 13 و27 أغسطس في 30 ميدانا تدريبيا وبحر البلطيق والبحر العربي والبحر الأصفر وبحر قزوين، كما أقيمت سباقات الألعاب في 12 بلدا وشارك في الألعاب 270 فريقا تمثل 34 بلدا، وبينها بوليفيا ورواندا اللتان شاركت في الألعاب لأول مرة.

المصدر: تاس