لافروف: الغرب مستعد لضرب الدول المؤيدة لروسيا "أسفل الحزام"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يسعى بشتى السبل، بما فيها استخدام الحركات الممنوعة و"الضرب أسفل الحزام"، لإجبار الدول المؤيدة لروسيا على تغيير موقفها.

وفي تصريح لقناة "زفيزدا" الروسية، قال لافروف: "الولايات المتحدة وبريطانيا و"أوروبا المطيعة" تحاول إجبار الدول الأخرى على تبنّي مواقف معادية لروسيا، ولم يستبعد إقدام الغرب على اللجوء للحركات الممنوعة وضرب هذه الدول أسفل الخصر".

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وأضاف: "دول عدم الانحياز لم ترضخ لهذه الابتزازات، وتعتبر موقفنا مبررا على خلفية تجاهل الغرب طيلة سنوات مصالحنا الأمنية، أو تتخذ موقفا محايدا" تجاه روسيا.

وتابع أن "الدول الغربية لا تخجل حتى في التصريحات العلنية بتهديد الدول التي لا تطيعها".

وأردف قوله: "عندما يتم توجيه هذه التهديدات غير المقبولة للدول، فإن هذا يثير الشكوك في مدى أهلية أصحاب هذه التصريحات وما إذا كانوا يفهمون الهوية الوطنية للشعوب أم لا".

المصدر: RT





