بوتين يوقع على مرسوم بشأن تواجد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا في روسيا

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن حق مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا التواجد في أراضي روسيا بدون تقييد زمني.

ووفقا للمرسوم، يجب خلال ذلك أخذ البصمات والصور وإجراء الفحص الطبي النموذجي لهم.

وجاء في الوثيقة التي تم نشرها اليوم على موقع الكرملين: "يفرض المرسوم ما يلي: يملك مواطنو جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا: الحق في التواجد المؤقت بدون توقيت زمني محدد في القانون الفيدرالي الصادر في 25 يوليو عام 2002 تحت عنوان - بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا الاتحادية، شريطة أن يجتازوا، بالطريقة وفي الحدود الزمنية التي يحددها هذا القانون الاتحادي، التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع، وتقديم الصور الشخصية، بالإضافة إلى الفحص الطبي حول تعاطي أو عدم تعاطي العقاقير المخدرة".

المصدر: نوفوستي