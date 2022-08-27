بوتين يخص النازحين من دونباس وأوكرانيا بمساعدات مالية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن المدفوعات المالية الاجتماعية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، إلى روسيا.

وتتعلق الوثيقة بالذين وصلوا إلى روسيا بعد 18 فبراير، ويتم صرف المبالغ المالية اعتبارا من 1 يوليو.

ووفقا للمرسوم سيحصل من غادر الجمهوريتين أو أوكرانيا على:

- معاش تقاعدي شهري قدره 10000 روبل،

- مدفوعات اجتماعية شهرية للمعاقين - 10000 روبل،

- مدفوعات إضافية للمعاقين من الفئة الأولى والأطفال المعوقين والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق - 3000 روبل؛

- مدفوعات شهرية لقدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى - 5000 روبل،

- دفعة لمرة واحدة للحوامل - 10000 روبل،

- دفعة لمرة واحدة عند ولادة الطفل - 20000 روبل،

- دفعة شهرية لكل طفل دون سن 18 - 4000 روبل، إذا كان الطفل تحت الوصاية أو الإشراف العائلي - 15000 روبل لكل طفل حتى سن 23 عاما عند مواصلة التعليم - 4000 روبل،

- دفعة شهرية لوالد واحد لكل طفل - 10000 روبل.

المصدر: نوفوستي