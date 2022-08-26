التصدي لهجمات قرصنة مصدرها من الخارج استهدفت مواقع "نوفوستي" و"سبوتنيك"

تعرضت المواقع التابعة لشبكة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية ليلة أمس لهجوم قراصنة استهدف أيضا موقع وكالة "نوفوستي"، ولكنه فشل في تحقيق أهدافه.

وقال خبراء تقنيون من شبكة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية إن مواقع وكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك" تصدت لهجوم DDoS قوي، مصدره من الخارج، وامتد ليوم تقريبا.

وبحسب الخبراء "الهجوم بدأ بعد منتصف ليلة أمس، وحاليا تم إيقاف جميع محاور الهجوم أو تحجيمها. الهجوم انطلق من عدة بلدان، لكن المصادر الرئيسية للهجوم جاءت من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وتايلاند، كما كان هناك الكثيرون منهم من روسيا، وقد تمكنوا من اختراق بعض الخدمات السحابية الروسية".

وعبر الخبراء عن اعتقادهم بأن المهاجمين هم نفس القراصنة الذين حاولوا سابقا اختراق مواقع نوفوستي وسبوتنيك في نهاية فبراير، موضحين أن المحاولات السابقة أكسبتهم الخبرة الكافية "لقد عملنا هذه المرة وفق نفس الخطة تقريبا، ولكن بشكل أكثر عمقا، وأكثر تطورا، وأكثر استعدادا مع الأخذ بعين الاعتبار خبرات المحاولات السابقة، التي كانت تنطلق أيضا من عدة محاور.

ولم يكن الهدف هو الهجوم على موقع الويب الرئيسي فقط بل تدمير البنية التحتية التقنية للمجموعة الإعلامية وخدماتها الخارجية والداخلية وأنظمة المعلومات بالكامل.

المصدر: نوفوستي