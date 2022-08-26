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البطريرك كيريل يقترح على فولودين مناقشة مشروع قانون لحظر دعاية "مجتمع الميم"

أخبار روسيا

البطريرك كيريل يقترح على فولودين مناقشة مشروع قانون لحظر دعاية
Sputnik
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توجه البطريرك كيريل إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين باقتراح لإجراء مناقشة عامة لمشروع قانون يحظر المعلومات التي تحتوي على الدعاية للعلاقات الجنسية الشاذة.

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أفاد بذلك مجلس الدوما في بيان عبر "تلغرام" اليوم الجمعة، مضيفا أن بطريرك موسكو وسائر روسيا "قيم بشكل إيجابي مشروع القانون الفدرالي وأهميته وأعرب عن تأييد هذه المبادرة".

وفي يوليو تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما الروسي يقضي بفرض حظر على نشر المعلومات التي تحتوي على الدعاية للعلاقات الجنسية الشاذة.

المصدر: "تاس"

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