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لافروف: روسيا لم تفقد الاهتمام بالتسوية في سوريا

أخبار روسيا

لافروف: روسيا لم تفقد الاهتمام بالتسوية في سوريا
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
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نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن تكون روسيا قد "فقدت اهتمامها" بالتسوية في سوريا.

وقال لافروف في لقاء مع بيدرسن في موسكو: "في الآونة الأخيرة قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات تفيد بأن روسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقدت اهتمامها بالتسوية السورية. هذه المعلومات عديمة الفائدة على الإطلاق، ولا تعكس نهجنا الثابت الهادف للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وبدعم من مهمتكم أيضا".

المصدر: نوفوستي

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