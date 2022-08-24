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سفير: روسيا ستتخذ إجراءات ردا على إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في لاتفيا

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سفير: روسيا ستتخذ إجراءات ردا على إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في لاتفيا
Legion-Media Scanpix
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أكد السفير الروسي في لاتفيا ميخائيل فانين أن السفارة أعدت مقترحات بشأن الإجراءات ردا على إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في ريغا.

وقال السفير في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الأربعاء: "نحن نوجه أفكارنا ومقترحاتنا إلى موسكو"، مضيفا أن الإجراءات "تتسم بطابع دبلوماسي واقتصادي".

وأشار السفير إلى أن العلاقات بين روسيا ولاتفيا تقتصر حاليا على "الاتصالات الفنية".

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لحظة إسقاط النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في ريغا
لحظة إسقاط النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في ريغا

يذكر أن الأعمال لإزالة النصب التذكاري لمحرري ريغا من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، بدأت في 23 أغسطس، ومن التوقع أن تستمر عدة أشهر.

واستنكرت الخارجية الروسية تفكيك النصب التذكاري، واصفة اياه بأنه "عمل مرفوض" ويؤدي إلى تدهور العلاقات بين موسكو وريغا.

المصدر: نوفوستي

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