سفير: روسيا ستتخذ إجراءات ردا على إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في لاتفيا

أكد السفير الروسي في لاتفيا ميخائيل فانين أن السفارة أعدت مقترحات بشأن الإجراءات ردا على إزالة النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في ريغا.

وقال السفير في حديث لقناة "روسيا 1"، يوم الأربعاء: "نحن نوجه أفكارنا ومقترحاتنا إلى موسكو"، مضيفا أن الإجراءات "تتسم بطابع دبلوماسي واقتصادي".

وأشار السفير إلى أن العلاقات بين روسيا ولاتفيا تقتصر حاليا على "الاتصالات الفنية".

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يذكر أن الأعمال لإزالة النصب التذكاري لمحرري ريغا من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، بدأت في 23 أغسطس، ومن التوقع أن تستمر عدة أشهر.

واستنكرت الخارجية الروسية تفكيك النصب التذكاري، واصفة اياه بأنه "عمل مرفوض" ويؤدي إلى تدهور العلاقات بين موسكو وريغا.

المصدر: نوفوستي