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تباطؤ معدلات التضخم الروسية في النصف الأول من العام

أخبار روسيا

تباطؤ معدلات التضخم الروسية في النصف الأول من العام
Sputnik
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سجلت معدلات التضخم في روسيا تباطؤا في الفترة من 16 إلى 22 أغسطس لتصل الى مستوى 14.6% على أساس سنوي، بعد أن كان المؤشر في الأسبوع السابق عند مستوى 14.87%.

ويشير الاستعراض "حول وضع الأسعار الحالي" الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، إلى أنه "في الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أغسطس 2022، استمر الانكماش في السوق الاستهلاكية بالغا 0.15%. ومن الناحية السنوية، انخفض معدل ارتفاع الأسعار إلى 14.6%".

وبحسب الوزارة، خلال أسبوع التقرير، تم تسجيل انخفاض في الأسعار في جميع قطاعات السوق الاستهلاكية. ولا تزال المساهمة الرئيسية في انخفاض الأسعار هي المنتجات الغذائية الرخيصة (-0.34% في نهاية الأسبوع) مع زيادة معدل انخفاض أسعار الفواكه والخضروات. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار المنتجات غير الغذائية (-0.04%) واستمرت أسعار السلع في قطاع السياحة والخدمات المنظمة في الانخفاض (-0.06%)، واستمرت أسعار تذاكر الطيران في الانخفاض أيضا.

وعلى صعيد الإنتاج والصناعة، سجل إنتاج الغاز في روسيا في الفترة من يناير إلى يوليو، انخفاضا بنسبة 8.8% ليصل إلى 351 مليار متر مكعب، وفي يوليو انخفض بنسبة 6.9%، بما يعادل 36.5 مليار متر مكعب.

فيما سجل إنتاج الغاز الطبيعي المسال ارتفعا في الفترة من يناير إلى يوليو، بنسبة 9.6%، بما يعادل 19.1 مليون طن.

وارتفع إنتاج النفط في نفس الفترة بنسبة 3.3%، ليصل إلى 309 مليون طن في يوليو، مقارنة بشهر يونيو، الذي سجل نسبة 3.8%، بكمية وصلت إلى 45.5 مليون طن، وسجل قطاع إنتاج سيارات الركاب في يوليو، انخفاضا بنسبة 80.6%.

المصدر: تاس

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