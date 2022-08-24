خلال منتدى "الجيش – 2022" .. روسيا توقع عقود تسليح تتجاوز قيمتها 390 مليون دولار

وقعت شركة "روس ابورون إكسبورت" عقدين تزيد قيمتهما عن 390 مليون دولار خلال منتدى "آرمي - 2022".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أن شركة "روس ابورون إكسبورت" وقعت عقدين تزيد قيمتهما عن 390 مليون دولار خلال منتدى"الجيش – 2022"، وذلك في إطار التعاون العسكري التقني.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى انه خلال منتدى "الجيش – 2022" تم توقيع 36 عقدا حكوميا مع 24 شركة من المجمع الصناعي العسكري بقيمة إجمالية تزيد عن 525 مليار روبل.

ونتيجة لتنفيذ هذه العقود، ستتلقى القوات المسلحة للاتحاد الروسي أكثر من 3700 نموذج جديد من المعدات، وسيتم إصلاح وتحديث أكثر من 100 وحدة تسليح من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

المصدر: تاس