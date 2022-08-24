نيبينزيا يبرز صورة في الأمم المتحدة لموقع أوكراني يتباهى باغتيال كييف للصحفية داريا دوغينا

أبرز مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا صورة لموقع أوكرانيا يتباهى باغتيال كييف للصحفية الروسية داريا دوغينا، حيث وسم على الصورة "تمت تصفيتها".

وأظهر نيبيينزيا لقطة لموقع أوكراني يدعى "صانع السلام"، حيث شطبت صورة دوغينا مع وسم "تمت تصفيتها".

وقال: "إنهم يتباهون علانية بقتلها".

إقرأ المزيد

وكان نيبينزيا قال في كلمة بجلسة لمجلس الأمن حول محطة زابوروجيه النووية، تعليقا على اغتيال دوغينا: "لم نسمع أي إدانات من الغرب حيال اغتيالها".

وتابع: "كما لم نسمع أي إدانات للدعوات المقلقة من بعض المسؤولين الأوكرانيين لقتل أكبر عدد من الروس".









المصدر: "نوفوستي"