تراس تتوعد بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء
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توعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.
وقالت تراس في مقال نشر في صحيفة "تلغراف": "سأذهب إلى أبعد من ذلك كرئيس للوزراء وسأفعل كل ما هو ممكن، بما في ذلك رفع السرية عن المزيد من المعلومات الاستخباراتية، لأظهر للعالم تكتيكات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
وأضافت: "ستستخدم حكومتي الاستخبارات بشكل استراتيجي لفضح محاولات الكرملين لتقويض وزعزعة استقرار الديمقراطيات المحبة للحرية".
المصدر: "تاس"