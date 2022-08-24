تراس تتوعد بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء

توعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.

وقالت تراس في مقال نشر في صحيفة "تلغراف": "سأذهب إلى أبعد من ذلك كرئيس للوزراء وسأفعل كل ما هو ممكن، بما في ذلك رفع السرية عن المزيد من المعلومات الاستخباراتية، لأظهر للعالم تكتيكات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

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وأضافت: "ستستخدم حكومتي الاستخبارات بشكل استراتيجي لفضح محاولات الكرملين لتقويض وزعزعة استقرار الديمقراطيات المحبة للحرية".

المصدر: "تاس"