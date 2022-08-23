الدفاع الروسية: قوات كييف تستخدم مؤسسات تعليمية في أوديسا وسومي وخاركوف لأغراض عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تستخدم مؤسسات تعليمية في أوديسا وسومي وخاركوف لأغراض عسكرية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تستخدم مدرسة في فيليكا بالكا بأوديسا للتحصن بها، كما نصبت مدفع مضاد للطائرات على سطح المؤسسة التعليمية وتفخيف المبنى دون إخطار السكان المدنيين.

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وأضاف أن النازيين الأوكرانيين يتمركزون في مدرسة في نيروبايسكوي بأوديسا، ويستخدمونها مستودعا للذخيرة، دون إجلاء السكان في جوار المبنى بشكل متعمد.

وتابع أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تستخدم مدرسة في زنوب - نوفغورود في سومي للتحصن بها، وتم نصب رشاشات ثقيلة في الموقع.

وأشارت إلى أن قوات كييف تستخدم مبنى سكني في خاركوف مستودعا للذخيرة دون إخطار المدنيين، حيث تستخدمهم كدروع بشرية.

ولفت إلى أن هذه القوات تستخدم مبنى مدرسة في قرية بريستوفينكي في خاركوف للتحصن به، ونشرت فيه عددا كبيرا من المعدات العسكرية والمدافع وراجمات الصواريخ وأطلقت نيرانها باتجاه الجيش الروسي بهدف دفعه للرد على إطلاق النار من أجل اتهامه بشن بضربات عشوائية على البنية التحتية المدنية، وفقا لسيناريو تم رسمه مع تغطية إعلامية أوكرانية وغربية.

المصدر: RT