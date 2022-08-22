خبيران مصريان: اغتيال داريا دوغينا يؤشر ليأس وهزيمة الغرب والحادثة نقلة جديدة في الحرب

قال الدكتور نور ندا الخبير في الشؤون الروسية إن إغتيال الصحفية داريا ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين بتفجير سيارتها عمل إرهابي.

وأكد في حديث لـRT أن عملية الاغتيال تلك تشير إلى يأس وبداية هزيمة أمريكا والغرب على الأراضي الأوكرانية.

وقال مقدما "خالص العزاء لأسرة داريا وللمفكر الروسي الكسندر دوغين وللشعب الروسي الصديق"، أن الحدث الإرهابي واغتيال داريا بمثابة مواجهة يائسة وجبانة بين الأفكار والإرهاب.

وتابع إن الفيلسوف ألكسندر دوغين هو صاحب الرؤية والنظرية السياسية الرابعة ومؤسس مفهوم جيوسياسي لأوراسيا وروسيا كحضارة مميزة في التسعينيات والذي أصبحت أفكاره مؤثرة في اتخاذ القرار الاستراتيجي في روسيا.



ويؤمن الكسندر دوغين أن الرئيس فلاديمير بوتين دعم الهوية الوطنية الروسية مجددا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأصبحت روسيا دولة قوية تدافع عن القيم المحافظة الخاصة بها.

ويقول ندا أن الكسندر دوغين يؤكد وجود مجموعة ليبرالية مقاومة لإصلاحات الرئيس بوتين.

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من جانبه، قال الباحث المتخصص فى الشؤون الدولية الكاتب والمحلل مصطفى السعيد أن حادث من اغتيال داريا دوغين نقلة جديدة في الحرب بين روسيا والغرب.

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وقال إن دوغين الأب صاحب نظرية الحلف الأوراسي في مواجهة الغرب، لكن هل يمكن للإغتيال حتى لو طال الأب ألكسندر أن يغير القناعات أو مسار الحرب؟ هكذا يعتقد مدبرو الإغتيال فهم متمرسون في تلك الأساليب التي اسستخدموها كثيرا في التخلص من قادة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وكل أنحاء الأرض.

المصدر: RT