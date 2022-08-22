بوتين يعزي أسرة دوغينا ويصف جريمة قتلها بالدنيئة والقاسية

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى أسرة الصحفية الروسية، داريا دوغينا، ووصف جريمة قتلها بالدنيئة والقاسية.

وحسب ما ذكر الكرملين في بيان نشر على قناته في "تلغرام" اليوم الاثنين، قال بوتين في رسالته: "أنهت جريمة حقيرة وقاسية حياة داريا دوغينا، الانسان الذكي والموهوب بقلب روسي حقيقي، والطيب والمحب والمتعاطف والمنفتح. إنها صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حربية، خدمت الناس، والوطن الأم بأمانة، لقد برهنت بالفعل ماذا يعني أن تكون وطنيا".

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، كشف اليوم الاثنين، أن مرتكب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل داريا دوغينا، إبنة الفيلسوف والعالم الروسي المعروف ألكسندر دوغين.

المصدر: نوفوستي