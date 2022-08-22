اعتقال مواطن روسي خطط لنقل مواد أولية إلى الخارج تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل

أصدرت محكمة في موسكو مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي خطط لنقل مواد أولية إلى الخارج تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل.

وفي التفاصيل، قضت محكمة "ليفورتوفو" في موسكو باحتجاز مواطن روسي لمحاولته نقل مواد خام أو معلومات ضرورية لصنع أسلحة دمار شامل إلى الخارج.

وقالت المحكمة بهذا الشأن: ""بقرار من محكمة موسكو بشأن نيروش الكسندر فاليريفيتش، المشتبه به في ارتكاب جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 30 ، الجزء 3 من المادة 189 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، تم اختيار إجراء وقائي في شكل احتجاز لمدة 2 أشهر، وذلك يعني حتى 21 أكتوبر".

وبحسب القانون الجنائب الروسي، تطال عقوبة السجن من 3 على 7 سنوات كل من يدان بتهمة نقل المواد الخام والمواد والمعدات والتقنيات والمعلومات العلمية والتقنية والأعمال (الخدمات) من روسيا التي يمكن استخدامها في إنشاء أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: نوفوستي