روسيا تحتفل بيوم "علم روسيا"

تحتفل عموم روسيا، اليوم الاثنين 22 أغسطس، بيوم "علم دولة الاتحاد الروسي" كاحتفال سنوي تأسس بمرسوم رئاسي صادر في 20 أغسطس 1994.

وقال ممثلو المتاحف والمنظمات إن المتطوعين وأعضاء الحركات العامة الروسية سيرفعون بهذه المناسبة أعلام روسيا، ويوزعون الهدايا التذكارية.

وتم رفع علم روسيا بمساحة 1000 متر مربع أمام مبنى متحف النصر.

وسيقوم المتطوعون أيضا بتوزيع شرائط بألوان العلم الروسي على زوار المتحف، كما ستقام حفلة موسيقية مخصصة ليوم علم الدولة.

وتشهد معظم المناطق الروسية احتفالات ورفع الأعلام بهذه المناسبة.

وفي منطقة لينينغراد تم رفع أكبر علم روسي، وبلغت مساحة العلم 2400 متر مربع، وشارك في الحدث الحركة العامة الشبابية التطوعية لعموم روسيا "للتربية الوطنية والروحية والأخلاقية للشباب".

كما هنأ رواد الفضاء الروس من المحطة الفضائية الدولية بيوم علم روسيا.

المصدر: نوفوستي، تاس