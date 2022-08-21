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ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

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ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
Sputnik
ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف
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أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زلينسكي.

وفي تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قال غاتيلوف إن "الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر في محاولات إنهاء الصراع واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات".

وأضاف: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين ووزيلينسكي".

وتابع: "الآن، لا أرى أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية"، مشيرا إلى أنه كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة أصبحت غارقة في "التسييس" وهذا "أضر بسلطتها ومنظماتها".

وعن عمله اليومي في جنيف، قال: "ليس لدينا أي اتصالات مع الوفود الغربية، ومن ناحية البروتوكول لا نرى ولا نتحدث بعضنا البعض".



المصدر: "فاينانشال تايمز"

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