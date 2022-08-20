 
مباشر

الخارجية النمساوية تستدعي المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا بعد تصريحاته حول أوكرانيا

أخبار روسيا

الخارجية النمساوية تستدعي المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا بعد تصريحاته حول أوكرانيا
Sputnik
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnca

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية استدعاء مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بعد تصريحاته حول أوكرانيا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نحن نؤيد حرية التعبير. ومع ذلك، لدينا أيضا الحق في اتخاذ موقف مناسب ضد هذه التصريحات التحريضية".

وأضافت: "لذلك تم استدعاء الممثل الدائم لروسيا ميخائيل أوليانوف الى وزارة الخارجية اليوم الأحد".

 

المصدر: "تاس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا