الخارجية النمساوية تستدعي المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا بعد تصريحاته حول أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية استدعاء مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بعد تصريحاته حول أوكرانيا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نحن نؤيد حرية التعبير. ومع ذلك، لدينا أيضا الحق في اتخاذ موقف مناسب ضد هذه التصريحات التحريضية".

وأضافت: "لذلك تم استدعاء الممثل الدائم لروسيا ميخائيل أوليانوف الى وزارة الخارجية اليوم الأحد".

المصدر: "تاس"