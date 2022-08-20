الخارجية النمساوية تستدعي المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا بعد تصريحاته حول أوكرانيا
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية استدعاء مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بعد تصريحاته حول أوكرانيا.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نحن نؤيد حرية التعبير. ومع ذلك، لدينا أيضا الحق في اتخاذ موقف مناسب ضد هذه التصريحات التحريضية".
وأضافت: "لذلك تم استدعاء الممثل الدائم لروسيا ميخائيل أوليانوف الى وزارة الخارجية اليوم الأحد".
المصدر: "تاس"