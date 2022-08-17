"ذا صن": عرض روسيا غواصة "أركتور" النووية تحذير صريح للغرب

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عرض روسيا مشروع غواصة "أركتور" الاستراتيجية النووية في منتدى "الجيش 2022"، تحذير صريح للغرب، مشيرة إلى أنها "تشبه أفلام جيمس بوند".

وقال كاتب المقال في الصحيفة طارق طاهر، إن "روسيا قدمت أحدث مشروع غواصة لها تحذيرا للغرب".

وأعرب عن تقديره الشديد للتصميم "الراديكالي" للغواصة المستقبلية.

ورأى أن بعض عناصر الغواصة مصممة "على غرار الأشرار من أفلام جيمس بوند".

المصدر: "نوفوستي"