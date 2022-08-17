أنطونوف: نعمل كل ما بوسعنا من أجل عودة فيكتور بوت إلى الوطن

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن موسكو تفعل كل ما في وسعها من أجل عودة المواطن الروسي فيكتور بوت، المسجون في الولايات المتحدة إلى الوطن.

وقال أنطونوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الأربعاء: "نعتزم زيارته في أقرب وقت. والرجل بحالة رهيبة. وهو يفكر دائما في أنه قد يأتي الوقت غدا أو بعد الغد، حيث سيتمكن من العودة إلى الوطن".

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وأضاف: "ونحن نعمل كل ما بوسعنا من أجل أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن".

يذكر أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا مبادلة الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة السلاح، بالأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.

المصدر: تاس