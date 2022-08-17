السفير الروسي بواشنطن: روسيا مورّد موثوق به للمحروقات

أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا مورّد موثوق به للمحروقات، بغض النظر عن تصريحات الولايات المتحدة التي تحاول تشويه صورة روسيا.

وقال أنطونوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الأربعاء: "مهما حاولت واشنطن تقديم صورة روسيا كأنها مورد غير موثوق به، لا يتطابق ذلك والواقع".

وأشار إلى أن المشاكل مع توريدات المحروقات من روسيا بدأت لدى المشترين بسبب العقوبات الأمريكية، وليس أعمال موسكو.

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وأوضح: "لم نفرض توريداتنا على أحد، ولم نحاول حل القضايا السياسية الضيقة التي يحاولون أن ينسبوها إلينا، ونحن مستعدون لبيع الموارد العالية النوعية بسعر مناسب لجميع من يحتاجونها".

ولفت السفير إلى أن خط الأنابيب "السيل الشمالي 2" كان من شأنه أن يحل مشاكل أوروبا في مجال الطاقة، وهو جاهز للتشغيل، ويجب "كبس الزر" فقط لينطلق عمله، لكن هناك "نقصا في الإرادة الدبلوماسية".

وأضاف أن أوروبا "استسلمت" لمطالب واشنطن، وتراهن الآن على الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن.

المصدر: نوفوستي