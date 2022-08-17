 
مباشر

السفير الروسي بواشنطن: روسيا مورّد موثوق به للمحروقات

أخبار روسيا

السفير الروسي بواشنطن: روسيا مورّد موثوق به للمحروقات
Sputnik ILYA PITALEV
السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmr9

أكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا مورّد موثوق به للمحروقات، بغض النظر عن تصريحات الولايات المتحدة التي تحاول تشويه صورة روسيا.

وقال أنطونوف في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الأربعاء: "مهما حاولت واشنطن تقديم صورة روسيا كأنها مورد غير موثوق به، لا يتطابق ذلك والواقع".

وأشار إلى أن المشاكل مع توريدات المحروقات من روسيا بدأت لدى المشترين بسبب العقوبات الأمريكية، وليس أعمال موسكو.

إقرأ المزيد
في حال توقف إمدادات الغاز الروسي.. كم يوما يكفي ألمانيا مخزونها من الوقود الأزرق؟
في حال توقف إمدادات الغاز الروسي.. كم يوما يكفي ألمانيا مخزونها من الوقود الأزرق؟

وأوضح: "لم نفرض توريداتنا على أحد، ولم نحاول حل القضايا السياسية الضيقة التي يحاولون أن ينسبوها إلينا، ونحن مستعدون لبيع الموارد العالية النوعية بسعر مناسب لجميع من يحتاجونها".

ولفت السفير إلى أن خط الأنابيب "السيل الشمالي 2" كان من شأنه أن يحل مشاكل أوروبا في مجال الطاقة، وهو جاهز للتشغيل، ويجب "كبس الزر" فقط لينطلق عمله، لكن هناك "نقصا في الإرادة الدبلوماسية".

وأضاف أن أوروبا "استسلمت" لمطالب واشنطن، وتراهن الآن على الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا