لوكاشينكو يقر مسودة اتفاق التعاون التقني العسكري مع روسيا

أقر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مشروع اتفاق التعاون التقني العسكري مع روسيا حتى عام 2025، بما يشمل ابتكار وتصنيع نماذج مشتركة من الأسلحة لصالح البلدين الشقيقين.

ويشير البيان إلى أن الرئيس لوكاشينكو كلف لجنة الصناعات العسكرية الحكومية في البلاد بإجراء مفاوضات حول مسودة الاتفاقية والتوقيع عليها.

وينص برنامج التعاون العسكري التقني على تنفيذ أعمال البحث والتطوير المشتركة لابتكار أنواع جديدة وتحديث الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة.

ويشمل التعاون العسكري مع روسيا "الإنتاج المشترك للنماذج النهائية للأسلحة والمعدات والمكونات العسكرية"، وتقديم الخدمات العسكرية للبلدين.

المصدر: RT