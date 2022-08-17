موسكو تحذر لندن من خلق بؤرة للتوتر في القطب الشمالي

حذرت موسكو لندن من خلق بؤرة للتوتر في القطب الشمالي، بعد تحليق طائرة استطلاع بريطانية فوق بحر بارنتس في الدائرة القطبية الشمالية المتاخمة لروسيا.

وقال القائم بالأعمال الروسي في المملكة المتحدة ألكسندر جوساروف عبر قناة روسيا 24 التلفزيونية: "نطالب زملاءنا البريطانيين بعدم اتباع هذا المسار المحفوف بالمخاطر، وعدم الإقدام على خلق بؤرة توتر في القطب الشمالي، لاسيما في منطقة تم إعلانها منطقة سلام وتعاون".

وأضاف أن تحليق الطائرة كان استفزازا متعمدا ومحاولة لاستنفار نظام الدفاع الروسي.

المصدر: تاس