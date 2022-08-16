موسكو: كييف لا تستطيع ضمان تأمين مرور آمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كييف لا يمكنها ضمان سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قرروا الوصول إلى محطة زابوروجيه النووية عبر الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف.

وقال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي في تصريح للصحفيين إن "الضمانات من الجانب الأوكراني سريعة الزوال.. فما ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها كييف إذا كانت هناك مجموعة من التشكيلات المسلحة على أراضيها لا تخضع لسيطرتها".

وأضاف أن "الوصول من الجانب الأوكراني يشير إلى أن كييف يجب أن تضمن أمن وفد الوكالة".

وتابع: "ما نوع الأمن الذي يمكن أن نتحدث عنه عندما يطلقون النار على محطة زابوروجيه النووية".

وأردف قوله: "إنهم يطلقون النار فقط ولا يمكنهم ضمان أي شيء".

المصدر: "نوفوستي"