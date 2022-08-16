الأمم المتحدة تشيد بنتائج محادثاتها مع وزير الدفاع الروسي حول الحبوب الأوكرانية

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المحادثات بين الأخير، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم أمس حول الحبوب الأوكرانية، كانت جيدة جدا.

وقال دوجاريك في تصريح: "أجرى الأمين العام محادثة جيدة جدا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو أمس".

وأضاف أنه "أثناء المناقشة، أثيرت قضية مبادرة حبوب البحر الأسود، بالإضافة إلى جزء آخر من الصفقة الذي يتضمن تسهيل وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية".







المصدر: "نوفوستي"