مدفيديف: قدرات روسيا الدفاعية مضمونة على أكمل وجه

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عقب المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2022" في موسكو اليوم، أن القدرات الدفاعية الروسية مكفولة على أكمل وجه.

وقال مدفيديف في منشور على قناته على "تليغرام": "زرت المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2022".

وأضاف أن "المعدات والتقنيات المعروضة في المناطق المفتوحة والمغلقة للمعرض تسمح لنا بالقول بثقة أن القدرة الدفاعية لبلادنا يتم توفيرها على مستوى عال".

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش 2022" في الفترة من 15 إلى 21 أغسطس في ضواحي موسكو، حيث تشارك فيه وفود عسكرية من أكثر من 70 دولة.









المصدر: "نوفوستي"