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الخارجية الصينية: 85 بالمئة من سكان العالم لم يفرضوا عقوبات على روسيا

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الخارجية الصينية: 85 بالمئة من سكان العالم لم يفرضوا عقوبات على روسيا
Gettyimages.ru
علم الصين
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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إلى أن 85 بالمئة من سكان العالم "لم يفرضوا عقوبات على روسيا".

وقال تشاو في تغريدة عبر "تويتر": "الغالبية فقط هم من يمثلون المجتمع الدولي".

وأرفق التغريدة برسم بياني يفيد بأن 85 بالمئة من سكان العالم لم يفرضوا عقوبات على روسيا، وأن سكان دول العقوبات يمثلون 15 بالمئة فقط من سكان العالم.

المصدر: RT

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