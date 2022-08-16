الخارجية الصينية: 85 بالمئة من سكان العالم لم يفرضوا عقوبات على روسيا

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إلى أن 85 بالمئة من سكان العالم "لم يفرضوا عقوبات على روسيا".

وقال تشاو في تغريدة عبر "تويتر": "الغالبية فقط هم من يمثلون المجتمع الدولي".

وأرفق التغريدة برسم بياني يفيد بأن 85 بالمئة من سكان العالم لم يفرضوا عقوبات على روسيا، وأن سكان دول العقوبات يمثلون 15 بالمئة فقط من سكان العالم.

Only the majority stands for the international community. pic.twitter.com/JD9pbb07wG — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 16, 2022

المصدر: RT