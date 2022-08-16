صحيفة أمريكية: فقدان أوكرانيا الوصول إلى البحر الأسود سيحولها إلى بقايا دولة

أكدت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن فقدان أوكرانيا القدرة على الوصول إلى البحر الأسود خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة سيمثل ضربة كارثية لكييف.

وقال كاتب المقال في الصحيفة إيليا تيمشينكو إن "فقدان أوكرانيا الوصول إلى البحر الأسود سيوجه ضربة اقتصادية وعسكرية كارثية لها وسيجعلها دولة غير ساحلية".

ولفت إلى أنه وفقا لهذا السيناريو ستتحول أوكرانيا إلى "بقايا دولة".

وأوضح أن "كييف ستواجه مشكلة في تصدير منتجاتها، وقد تفقد أيضا السيطرة على خط الأنابيب الذي يعبر الوقود الأزرق من خلاله إلى رومانيا".

وأضاف: "إذا سيطرت روسيا على هذا الفرع من خط أنابيب الغاز، فإن الكرملين سيفوز بنصر استراتيجي آخر".

المصدر: "نوفوستي"