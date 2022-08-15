"شتاء نووي".. نشطاء بريطانيون ينتقدون تصريحات زيلينسكي عن قصف محطة زابوروجيه

أعرب نشطاء بريطانيون عبر "تويتر" عن غضبهم تجاه تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول استعداده لضرب الجيش الروسي الذي يحرس محطة زابوروجي للطاقة النووية.

ووصف المعلقون الرئيس الأوكراني بأنه مجرم حرب، فيما علّق أحدهم قائلا: "فإذا أوكرانيا تعترف بأنها تنظر إلى محطة زابوروجيه النووية وتعتبرها هدفا لها".

وقال معلّق آخر: "آه، يبدو أن الشتاء النووي قادم. خزنوا حبوب اليود بما أنها لا تزال رخيصة!".

ودعا آخر: "أوقفوا مجرم الحرب هذا".

ولفت أحد المعلقين: "حسنا، أعتقد أن هذا يغلق السؤال حول من أطلق نيرانه على المحطة. كان ذلك واضحا منذ البداية، لأنه سيكون من الغريب أن تطلق روسيا النار على محطة تحت سيطرتها بالفعل".

وقال أحد النشطاء: "حسنا، على الأقل توقف زيلينسكي عن الكذب بأن روسيا تقصف نفسها.. فإن لم يكن ذلك منطقيا على الإطلاق، تماما مثل الأكاذيب الأخرى للسلطات الأوكرانية".

واعتبر أحدهم أن "زيلينسكي لا يهتم، فهو يعلم أن أيامه معدودة، لذلك يمكنه تلويث أوكرانيا بالإشعاع والذهاب إلى أحد منازله الفاخرة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل لإنفاق الأموال غير المشروعة لدافعي الضرائب الأمريكيين والبريطانيين المغسولة والمخبأة في جزر كايمان".

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق إن كل عسكري روسي "يختفي وراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية" سيصبح "هدفا" وهدد بضربهم.

المصدر: "نوفوستي"