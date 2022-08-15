ضابط أمريكي متقاعد: لا توجد أي فرصة أمام أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري

أشار الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيل ديفيس، إلى أنه لا توجد أي فرصة أمام أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري، لافتا إلى أن كييف وجدت نفسها في مأزق غير قادرة على الخروج منه.

وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ديفيس إن "كييف وجدت نفسها في مأزق لا سبيل للخروج منه".

وأضاف: "لا توجد فرصة ولا يوجد أي سيناريو عسكري يمكن أن تنتصر فيه أوكرانيا، وهذا واضح فعلا".

وأكد أن المحاولة الأمريكية "لردع روسيا بالعقوبات قد باءت بالفشل، وإذا تم الإبقاء على القيود على بيع النفط الروسي فإنها في المستقبل القريب ستضر الولايات المتحدة أكثر من روسيا".

المصدر: "نوفوستي"