التعاون العسكري التقني: صادرات الأسلحة الروسية لعام 2021 بلغت 14.6 مليار دولار

أعلن رئيس الخدمة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن روسيا نفذت خطتها لتوريد الأسلحة عن عام 2021 "بالكامل"، وقد بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار.

جاء ذلك خلال تصريح له في منتدى "الجيش 2022"، حيث تابع شوغاييف أن روسيا، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حافظت على مستوى الإمدادات عند 14-15 مليار دولار سنويا. ووفقا للكتاب السنوي الروسي الذي صدر بعنوان "الأسلحة ونزع السلاح والأمن الدولي لعام 2020"، فقد كانت صادرات الأسلحة الروسية إلى روسيا والعراق ومصر والهند والصين والجزائر وكازاخستان.

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وفي الفترة من عام 2017-2021، احتلت روسيا المرتبة الثانية في صادرات الأسلحة العالمية بحصة 19%، بينما كان المركز الأول للولايات المتحدة (بحصة 39%)، والثالث لفرنسا (بحصة 11%)، والرابع للصين (بحصة 4.5%).

كما صرح شوغايف بأن روسيا تتفاوض مع دول جنوب شرق آسيا بشأن إمدادها بالسفن السطحية وإنتاجها المرخص، كما أضاف أنه، وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ارتفع الطلب على المسيرات الروسية، وعلى أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ فائقة الدقة.

وتمثل الطائرات العسكرية أكثر من نصف الصادرات العسكرية لروسيا، حيث أضاف دميتري شوغايف أن ميانمار مهتمة كذلك بتجهيز الفرقاطات بمجمعات "شيل-1" و"بالما" الروسية، وكذلك أبراج المدفعية "AK-630".

المصدر: تاس+كوميرسانت