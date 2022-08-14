الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أخبار كاذبة عن مقتل سائح خليجي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، محتوى فيديو منشور على قناة مفتوحة على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، حول "تعرض سائح عربي لجريمة قتل بمدينة بني ملال".

وقالت في بيان: "أظهرت الأبحاث التقنية الفورية، التي أعقبت رصد نشر هذا الفيديو، أن الأمر يتعلق بجريمة قتل لسائح خليجي تم تسجيلها خلال الأسبوع المنصرم بدولة تونس، حسب ما تداولته قصاصات إخبارية محلية، تم تغيير معطياتها ونسبها بشكل كاذب ومضلل إلى المغرب".

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وأكدت أن "مصالح الشرطة القضائية تعكف حاليا على مباشرة كافة الأبحاث الضرورية من أجل تحديد هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة، التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة".

المصدر: موقع هسبريس