أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن قوات "أحمد" سيطرت على موقع استراتيجي هام قرب مدينة سيفيرسك شمال جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال قديروف في منشور على قناته عبر "تليغرام" إن "جنود قوات "أحمد" الخاصة سيطروا على موقع استراتيجي جديد ومهم بالقرب من سيفيرسك".

وأشار إلى أن الجيش الروسي نفذ عملية ناجحة ودمر منطقة محصنة سيطر عليها النازيون، لافتا إلى أن العمل يجري على تمشيط الغابات المحيطة بالمدينة.

وتابع: "لم نسجل أي خسائر في صفوف قواتنا، وكل شيء يسير حسب الخطة".







المصدر: "نوفوستي"