انتقد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، زيارة الوفد الأمريكي إلى تايوان.

وكتب سلوتسكي على قناته في تيليغرام: "طريقة مثيرة للاهتمام أن يكون تعزيز الأمن بالقيام بزيارات استفزازية واحدة تلو الأخرى".

وتابع: "لقد أدت زيارة بيلوسي لتايوان إلى تصعيد فعلي للتوتر في المنطقة، أليس هذا كافيا للأمريكيين؟".

وانتقد خطوات واشنطن وأشار إلى أن روسيا دعمت دائما وستدعم مبدأ "الصين الواحدة".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن وفدا من أعضاء الكونغرس برئاسة السناتور إد ماركي، وصل إلى الجزيرة، حيث من المقرر أن يجتمع مع كبار المسؤولين التايوانيين لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

المصدر: نوفوستي