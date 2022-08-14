نواب في مجلس الدوما الروسي يعلقون على عملية طعن سلمان رشدي

علق عدد من النواب في مجلس الدوما الروسي على الهجوم الذي تعرض له صاحب رواية "آيات شيطانية" الكاتب البريطاني سلمان رشدي يوم الجمعة في الولايات المتحدة.

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واعتبر النائب أوليغ موروزوف أن رد الفعل على كتاب رشدي كان متوقعا، لكن الهجوم عليه يجب اعتباره جريمة، بغض النظر عن الدافع.

وقال موروزوف لوكالة "نوفوستي": "هذه جريمة، بغض النظر عن دوافعها. لكن في بيت من الزجاج لا يمكن التراشق بالحجارة - فالدمار عند ذلك أمر محتوم. كان رشدي يعرف بالضبط ما الذي فعله، كان ذلك اختياره. ورد الفعل على كتابه كان متوقعا".

وأضاف موروزوف أنه يمكن إدانة التطرف الديني، لكن مثل هذه الحوادث ستستمر "كلما صدرت وبذريعة حرية التعبير، تقييمات مشبوهة للنصوص المقدسة للمسلمين".

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من جانبها، أكدت يلينا درابيكو، النائبة الأولى لرئيس لجنة مجلس الدوما للثقافة، أن مهاجم رشدي يجب اعتباره مجرما ومحاكمته وفقا للقانون، لكن "من المهم ألا ننسى أن هناك مقدسات لا يمكن المساس بها".

وقالت: "رشدي نفسه يتحمل جزءا من المسؤولية. إذا كنت تخاطب أناسا يؤمنون بشيء ما، لعنوك (بسبب كلامك)، فلا داعي أن تزعل.. عليك أن تفهم أن هناك مقدسات لا يمكن المساس بها".

المصدر: "نوفوستي"