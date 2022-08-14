أوليانوف: صحيفة "فاينانشال تايمز" حرفت أقوالي حول زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بتحريف أقواله حول زيارة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية.

وقال أوليانوف إن الصحيفة نسبت إليه بيانا حول عدم إمكانية زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى المحطة قبل نهاية شهر أغسطس.

وقال أوليانوف على قناته عبر "تليغرام": "نسبت لي الصحيفة تصريحا مفاده أن زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي للمحطة لا يمكن أن تتم قبل نهاية أغسطس".

وأضاف: "في الواقع، قلت إن غروسي من يقترح مثل هذا الجدول الزمني، وعنوان مقال "فاينانشيال تايمز" كان تحريفا متعمدا".



ونشرت صحيفة "إزفستيا" الروسية الجمعة مقابلة مع أوليانوف، حيث أجاب على سؤال حول موعد زيارة غروسي لمحطة زابوروجيه قائلا: "لن يقدم أحد إجابة دقيقة على هذا السؤال حتى غروسي نفسه".

وأضاف: "ربما في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر".

فيما كتبت "فاينانشيال تايمز": "قال ميخائيل أوليانوف لصحيفة إزفستيا في مقابلة نشرت يوم الجمعة أن زيارة غروسي لا يمكن أن تتم قبل أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر".

وجاء مقال الصحيفة البريطانية تحت عنوان: "روسيا ترفض الدعوات للسماح بالوصول إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية".

المصدر: "تاس"