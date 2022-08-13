مسابقات بياتلون الدبابات تنطلق في ضواحي موسكو

انطلقت المسابقات الدولية للدبابات "تانك بياتلون" كجزء من دورة الألعاب العسكرية الدولية الثامنة "ARMI". -2022 "، في الفترة الممتدة من 13 إلى 27 أغسطس.

وتجري هذه المسابقات في ملعب التدريب العسكري في ألابينو بالقرب من موسكو، للمرة العاشرة.

وأكدت فرق من 22 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية رسميا مشاركتها في المسابقة.

وتتنافس فرق الدول المشاركة في التوجيه في ساحة المعركة، ومهارات القيادة، ودقة الرماية والسيطرة على النيران على دبابات T-72B3 الروسية، وفريق من بيلاروس على T-72BME (النسخة البيلاروسية لتحديث الدبابات)، وPRC على النوع المحدث- الدبابات 96B.

وتقام المسابقات على طول الطريق مع العوائق الطبيعية والاصطناعية والمسارات القتالية والمناطق الرماية.

وستتكون المسابقات من مراحل: سباق فردي ونصف نهائي ونهائي من مرحلة التتابع.

المصدر: RT