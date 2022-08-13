الخارجية الروسية: حذرنا واشنطن من نقاط اللاعودة في علاقاتنا

أكد مدير دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف، أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من "نقاط اللاعودة" التي ستقود إلى قطع العلاقات مع واشنطن.

وردا على سؤال بشأن إمكانية خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن، قال دارتشييف لوكالة "تاس" الروسية: "لا أود أن أدخل في الأحاديث الافتراضية بشأن ما هو محتمل وما هو غير محتمل في مثل هذا الوضع، حيث تتطور الأمور بشكل متسارع، إذ دمر الغربيون بقيادة الولايات المتحدة القانون الدولي وانتهكوا المحرمات المطلقة للعمل الدبلوماسي".

وأشار في هذا السياق إلى "المبادرة التشريعية التي يناقشها الكونغرس الأمريكي بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".

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وتابع: "في حال إقرار هذه المبادرة، سيعني ذلك عبور واشنطن نقطة اللاعودة مع أكثر الأضرار جدية بالنسبة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك خفض مستواها أو حتى قطعها. وقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بذلك".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى مؤخرا قرارا، يدعو الخارجية الأمريكية لإعلان روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب الأحداث في الشيشان، وعملياتها العسكرية في جورجيا وسوريا وأوكرانيا.

ويعمل مجلس النواب الأمريكي على مبادرة مماثلة، بينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها لا ترى أنه من المجدي إدراج روسيا على "قائمة الإرهاب".

المصدر: تاس