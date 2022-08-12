زاخاروفا تدعو كييف لعدم عرقلة زيارة بعثة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كييف بعدم وضع العراقيل أمام زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه النووية.

وكتبت زاخاروفا: "لقد أدهشتنا محاولات المبعوث الأوكراني في قاعة مجلس الأمن إملاء الشروط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل زيارة بعثتها إلى المحطة.

وأضافت: "إذا كان هناك اهتمام حقيقي من جانب الولايات المتحدة وأوروبا بزيارة هذه البعثة، فهناك فرصة لوضع أتباعهم في مكانهم المناسب. خبراء الوكالة سيصلون إلى محطة زاباروجيه النووية وسيرون كل شيء بأعينهم. نحث الجانب الأوكراني ورعاته على عدم وضع العراقيل أمام الوظيفة التي تتسم بالمسؤولية التي تؤديها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ليلة 7 أغسطس 2022 عدة قذائف على محطة زابوروجيه، حيث صدت الدفاعات الروسية هجمة عنيفة ثانية شنتها قوات كييف بالمسيّرات والقذائف على المحطة الخاضعة للجيش الروسي.

المصدر: RT