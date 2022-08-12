 
مباشر

انهيار جزئي لمبنى سكني في شرق روسيا وكاميرا ترصد لحظة الانهيار (فيديو)

أخبار روسيا

انهيار جزئي لمبنى سكني في شرق روسيا وكاميرا ترصد لحظة الانهيار (فيديو)
t.me/om1_ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlki

انهار جزء من عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق في مدينة أومسك بشرق روسيا اليوم الجمعة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الطوارئ، إنه تم إجلاء 40 شخصا من المبنى المنكوب، مضيفة أنه وفق المعلومات الأولية، بلغت مساحة الانهيار 200 متر مربع.

بدوره، قال مكتب رئيس البلدية للصحفيين إن رجال الإنقاذ يقومون بسرعة بإزالة الأنقاض في موقع الجدار المنهار، مشيرا إلى أنه "لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أو إصابات في الوقت الحالي".

ويشارك في أعمال البحث والإنقاذ أكثر من 100 شخص إضافة إلى 12 قطعة من المعدات التابعة لوزارة الطوارئ.

وذكرت السلطات أن السبب المفترض للحادث هو تدهور حالة المبنى، الذي تعرضت أجزاء منه لحوادث انهيار أقل خطورة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا