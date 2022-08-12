انهيار جزئي لمبنى سكني في شرق روسيا وكاميرا ترصد لحظة الانهيار (فيديو)

انهار جزء من عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق في مدينة أومسك بشرق روسيا اليوم الجمعة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الطوارئ، إنه تم إجلاء 40 شخصا من المبنى المنكوب، مضيفة أنه وفق المعلومات الأولية، بلغت مساحة الانهيار 200 متر مربع.

بدوره، قال مكتب رئيس البلدية للصحفيين إن رجال الإنقاذ يقومون بسرعة بإزالة الأنقاض في موقع الجدار المنهار، مشيرا إلى أنه "لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أو إصابات في الوقت الحالي".

ويشارك في أعمال البحث والإنقاذ أكثر من 100 شخص إضافة إلى 12 قطعة من المعدات التابعة لوزارة الطوارئ.

وذكرت السلطات أن السبب المفترض للحادث هو تدهور حالة المبنى، الذي تعرضت أجزاء منه لحوادث انهيار أقل خطورة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات