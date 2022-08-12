القوات الجوية الروسية تحتفل بعيد ميلادها الـ110 (فيديو)

في الذكرى السنوية الـ110 لتأسيس سلاح الجو الروسي هنأ وزير الدفاع سيرغي شويغو أفراده والمحاربين القدامى بعيدهم فيما أحيت فرق أكروبات جوية روسية الذكرى بتحليق استعراضي بضواحي موسكو.

وقال شويغو في رسالة تهنئة: "على مدار سنوات وجودهم، قدم سلاح الجو مساهمة لا تقدر في حماية الحدود الجوية لوطننا الأم. نفتخر وبحق بمآثر الطيارين والمتخصصين في مجال الطيران، وننحنى أمام شجاعتهم الاستثنائية وقدرتهم على التحمل والرجولة التي أظهروها في المعارك من أجل حرية واستقلال الوطن".

وتابع: "واليوم، تستخدم القوات الجوية بإتقان أسلحة ومعدات جديدة، وتنفذ بشكل فعال المهام الخاصة في أوكرانيا وسوريا، وتقديم المساعدة في إزالة آثار الكوارث الطبيعية".

وشارك فريقا الأكروبات الجوية هما "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الوس) على متن مقاتلات Su-35S "سترجي" (السمامة) على متن مقاتلات MiG-29 في الفعاليات الاحتفالية التي جرت في منتزه "باتريوت" بضواحي موسكو، حيث قدما عرضا في الهواء قرب الكتدرائية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية هناك.

المصدر: وكالات