بوتين يبحث قضايا الأمن العسكري مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ركز على بحث القضايا الأمنية.

وقال بوتين في مستهل الاجتماع: "أجندتنا اليوم تتضمن قضايا أمنية بالمعنى المباشر للكلمة، أي في المجال العسكري. والمتحدث هو وزير الدفاع سيرغي شويغو والكلمة له".

وحضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الكسندر بورتنيكوف.

المصدر: "تاس"