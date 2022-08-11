الخارجية الروسية تتحدث عن عسكرة الفضاء بسبب أعمال الولايات المتحدة

صرح إيفان نيتشايف، نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات بوزارة الخارجية الروسية بأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، وتعمل على عسكرة الفضاء.

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وقال المسؤول في وزراة الخارجية الروسية خلال مؤتمر صحفي: "لا يقتصر الأمر على توريد الأسلحة، بل تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بمعلومات استخباراتية في إطار المساعدات العسكرية".

ولفت نيتشايف إلى أنه "يتم في ذات الوقت استخدام البيانات، وبحسب المعلومات المتاحة، ليس فقط من الأقمار الصناعية العسكرية، ولكن أيضا من الأقمار الصناعية المدنية والخاصة، والتي تؤدي في الواقع إلى عسكرة الفضاء الخارجي".

المصدر: نوفوستي